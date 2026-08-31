Caso Pruebas Covid-19: Audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram se declara fallida por quinta vez

La audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no pudo reinstalarse por quinta ocasión este lunes 31 de agosto de 2026.

El Tribunal había dispuesto que la Policía localizara al exmandatario en una clínica de Guayaquil, pero los agentes reportaron que no recibieron facilidades para conocer su paradero.

Bucaram pidió un nuevo diferimiento

Bucaram, de 74 años, es procesado por presunta delincuencia organizada junto con otras tres personas en el caso denominado Pruebas Covid-19.

Su defensa solicitó nuevamente que la audiencia sea diferida, argumentando que permanece hospitalizado por un problema cardíaco.

Según su defensa, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica el miércoles 26 de agosto. Su esposa también difundió fotografías en redes sociales en las que se lo observa en un quirófano.

Policía buscó al expresidente en una clínica

Ante la ausencia de Bucaram, el Tribunal volvió a ordenar al bloque de búsqueda de la Policía que localizara al procesado en una clínica de Guayaquil.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte presentado durante la diligencia, el personal de la casa de salud no permitió a los agentes conocer el paradero del expresidente.

Con esta nueva suspensión, el juicio acumula cinco intentos fallidos de reinstalación.

El Tribunal convocó nuevamente a las partes para el jueves 3 de septiembre, a las 17:00, cuando está previsto que se anuncie la resolución sobre la presunta responsabilidad de los procesados.

¿De qué trata el caso Pruebas Covid-19?

La investigación se relaciona con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 durante la pandemia.

Según la Fiscalía, las supuestas irregularidades ocurrieron principalmente entre marzo y junio de 2020, aunque algunas actividades relacionadas con el caso se habrían extendido hasta octubre de ese año.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante ese período habría operado una estructura que obtuvo beneficios económicos y utilizó bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según la Fiscalía, agentes de la AMT habrían brindado seguridad a dos ciudadanos extranjeros, identificados como Sheinman O. y Shy D., durante el traslado de pruebas de diagnóstico de covid-19 hacia Guayaquil. Shy D. fue asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral.

Las presuntas actividades investigadas se habrían desarrollado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas.

La Fiscalía sostiene que los hechos habrían afectado bienes relacionados con el régimen económico y la fe pública.

En este proceso, dos personas ya fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado, una figura en la que los procesados aceptan su responsabilidad en los hechos atribuidos.