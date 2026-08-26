Caso Pruebas-Covid: Audiencia para saber la sentencia se pausa; Abdalá Bucaram está en UCI 

El expresidente Abdalá Bucaram se encuentra hospitalizado este miércoles 26 de agosto de 2026.

Por cuarta ocasión, la audiencia de juicio en la que debía conocerse la sentencia en el caso que involucra al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y otras personas procesadas en el caso Pruebas-Covid no pudo reinstalarse.

Ese proceso judicial está relacionado con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 durante la pandemia.

La diligencia estaba prevista para este miércoles 26 de agosto de 2026, pero la defensa del exmandatario solicitó su diferimiento debido a que Bucaram, de 71 años, fue internado en una clínica privada, en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

El Tribunal rechazó el pedido de la defensa y dispuso que el bloque de búsqueda de Guayaquil verifique directamente el estado de salud del expresidente en el establecimiento médico.

Durante la audiencia, el jefe del bloque de búsqueda de la Policía mantuvo una comunicación telefónica con el jefe de guardia de la clínica donde permanece Bucaram.

El médico confirmó que el exmandatario se encontraba internado en el área de cuidados intensivos, aunque explicó que la Policía no puede ingresar a esa zona para establecer una conexión con el exmandatario.

¿Qué le ocurrió a Abdalá Bucaram?

A través de su cuenta en la red social X, la esposa del expresidente aseguró que Bucaram fue intervenido de emergencia del corazón "después de varios días de tensión y fuertes emociones".

La mujer también difundió fotografías en las que se observa al exmandatario sobre una camilla hospitalaria y señaló que su estado de salud es delicado y de carácter reservado.

“Su estado de salud es delicado, de carácter reservado, y actualmente permanece bajo estricta vigilancia médica en una unidad de cuidados intensivos”, añadió.

Según su versión, Bucaram permanece actualmente bajo estricta vigilancia médica en una unidad de cuidados intensivos.