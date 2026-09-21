 Hombre exigía USD 10 000 a su familia a cambio de no matarlos en Quito

La Fiscalía informó que ratificaron la sentencia a un hombre por el delito de extorsión este 21 de septiembre de 2026.

La Fiscalía General del Estado informó que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia condenatoria contra Alfredo Santiago C. S. por el delito de extorsión.

Deberá cumplir siete años de cárcel como autor directo del delito, de acuerdo con lo informado por el Minsiterio Público.

Contexto del caso

Según la teoría del caso, Fiscalía sostiene que en abril de 2024, la víctima recibió mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de USD 10 000.

Las amenazas de muerte estaban dirigidas contra él y sus familiares. Los mensajes contenían información personal de la víctima y de su entorno familiar.

Incluso, los extorsionadores lanzaron un artefacto explosivo contra su vivienda, que también afectó un vehículo.

Según la Fsicaía, las amenazas de muerte estaban dirgidas contra la víctima de la extorsión y su familia.

El acusado era sobrino de la víctima

Ante esta situación, la víctima alertó a las autoridades y, el 5 de mayo de 2024, la Unase ejecutó una entrega controlada de dinero.

Durante el procedimiento fue aprehendido Alfredo Santiago C. S., sobrino de la víctima.

La Fiscalía presentó el testimonio del perito que practicó el análisis de identidad humana sobre grabaciones obtenidas de teléfonos celulares. El resultado fue positivo respecto del procesado.

El Ministerio Público también incorporó un informe pericial que determinó la existencia de comunicaciones mediante las cuales el sentenciado solicitó dinero a la víctima.

Con base en estas pruebas, Fiscalía señaló que sostuvo que la conducta de Alfredo Santiago C. S. se adecuaba al delito de extorsión.

Multa e indemnización

Además de la pena privativa de libertad, la Sala Penal ratificó la multa equivalente a cuarenta salarios básicos unificados y las medidas de reparación integral a favor de la víctima, impuestas en primera instancia.

Entre ellas constan una indemnización de USD 1 000 y atención psicológica por parte del Ministerio de Salud Pública.

La sentencia también establece que, una vez que quede en firme, se ejecute la localización y captura del sentenciado para el cumplimiento de la pena impuesta.

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).