Deportan de Ecuador a ciudadano peruano con 26 denuncias en Perú

Un ciudadano peruano fue deportado de Ecuador luego de ser localizado en Machala, El Oro.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el hombre tenía 26 denuncias en Perú y habría ingresado de manera irregular al país.

El procedimiento fue ejecutado por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en Machala, dijo Reimberg este lunes 21 de septiembre de 2026 en su cuenta de X.

De acuerdo con el Ministro, el ciudadano tenía registros de denuncias en Perú relacionadas con hurto, agresiones, amenazas y delitos sexuales contra menores de edad.

Según la información difundida por el ministro, el ciudadano también estaría vinculado en Ecuador con la agrupación delictiva Los Lobos y habría sido señalado por presuntas amenazas contra conductores en distintos sectores de Machala.

Estas acusaciones corresponden a la información entregada por las autoridades y deberán ser sustentadas dentro de los procesos correspondientes.

¿Por qué fue deportado?

Las autoridades señalaron que el hombre ingresó de manera irregular a Ecuador y que, por sus antecedentes y la información recopilada durante el operativo, representaba un riesgo para la seguridad,

Por ello, se dispuso su salida del territorio ecuatoriano.

El ciudadano fue deportado a Perú, su país de origen, donde continuará el proceso legal que corresponda por las denuncias registradas en su contra.

El procedimiento forma parte de los controles migratorios que realizan las autoridades ecuatorianas.