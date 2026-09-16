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Libertadores

EN VIVO | Liga de Quito vs. Palmeiras definen el pase a semifinales de la Copa Libertadores 

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. 

Liga de Quito calienta en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

16 sep 2026 - 16:22

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¡Por un pase a la semifinal! Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga llega con desventaja tras perder 1-0 en Brasil con gol de Agustín Giay. Esta tarde buscará revertir el marcador para avanzar a la siguiente fase del torneo continental. 

Los Albos ya enfrentaron a Palmeiras en la semifinales de la Copa Libertadores 2025. Liga ganó 3-0 en Quito, pero en Brasil, perdió por 4-0 lo que le costó la eliminación del torneo. 

Minuto a minuto: 

  • Minuto 45

    18:04

    Empieza el segundo tiempo

    Los equipos vuelven a la cancha. 

  • Minuto 14

    17:16

    Gooool de Liga de Quito 

    Luis Segovia pone el tanto del empate. La jugada nació en un tiro de esquina. 

  • Minuto 10

    17:12

    Goool de Palmeiras 

    Marlon Freitas anota el primer gol para Palmeiras. El balón quedó dentro del área de Liga de Quito y en el intento de los Albos por despejar el balón, este terminó en las redes. 

  • Minuto 0

    17:02

    Arranca el partido

    Se movió el balón en Quito. LDU y Palmeiras juegan por los cuartos de final de la Copa Libertadores. 

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Jugadores de Liga de Quito y Palmeiras previo al partido por cuartos de final de la Copa Libertadores.Teleamazonas

  • 16/09/2026

    16:31

    Equipos calientan en cancha

    Jugadores de Liga de Quito y Palmeiraas calientan en la cancha del Rodrigo Paz Delgado. 

Liga de Quito calientan en el Rodrigo Paz Delgado.

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Palmeiras calientan en el Rodrigo Paz Delgado.

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Alineaciones confirmadas: 

El profesor Gustavo Álvarez confirmó el once oficial para enfrentar a Palmeiras. 

Abel Ferreira definió la alineación del cuadro brasileño. 

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