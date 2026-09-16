Metrovía modifica sus horarios por el toque de queda: estos son los nuevos horarios

Metrovía cambia sus horarios desde este 16 de septiembre

Los usuarios del sistema Metrovía en Guayaquil deberán considerar la hora de salida de la última unidad para planificar sus traslados durante la vigencia del toque de queda decretado por el Gobierno Nacional.

El sistema Metrovía modificará temporalmente sus horarios de operación debido al toque de queda. Los cambios estarán vigentes entre el miércoles 16 y el miércoles 30 de septiembre.

¿A qué hora circulará la última unidad?

Este miércoles 16 de septiembre, la última unidad de Metrovía saldrá a las 21:00.

Por ello, los usuarios deberán tomar en cuenta este horario al momento de organizar sus desplazamientos por la ciudad.

16 septiembre: última unidad 21h00

Horario del 17 al 29 de septiembre

Entre el jueves 17 y el martes 29 de septiembre, el servicio comenzará a las 06:00 y la última unidad circulará hasta las 21:00.

El horario se aplicará durante estos 13 días como parte de la modificación temporal.

17 al 29 septiembre: 06h00 a 21h00

Metrovía ampliará el horario el 30 de septiembre

Para el miércoles 30 de septiembre, las operaciones comenzarán nuevamente a las 06:00, pero la última unidad saldrá a las 22:30.

Ese será el último día contemplado en el cronograma anunciado por el sistema.

30 septiembre: 06h00 a 22h30

Metrovía recomendó a sus usuarios planificar sus viajes con anticipación y considerar especialmente el horario de salida de la última unidad.

Los cambios responden a las restricciones establecidas durante el período de toque de queda.