27 cuerpos calcinados tras bombardeos en frontera de Colombia y Ecuador, según Petro

Gustavo Petro aseguró que se han registrado bombardeos en Colombia por parte de Ecuador.

Gustavo Petro aseguró que hay 27 cuerpos calcinados en su territorio tras la detonación de bombas que supuestamente fueron lanzadas desde aviones ecuatorianos.

Para Petro "la explicación no es creíble" y seguró que "las bombas están en el piso cerca a familias" que han dejado el cultivo de hojas de coca para dedicarse a otros legales.

El Mandatario colombiano señaló a Ecuador por supuestos bombardeos en su territorio. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha negado aquello, detallando que se han llevado a cabo operaciones dentro del territorio en la zona de frontera.

Daniel Noboa aseguró que "junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

Pero Petro no se mostró satisfecho con esa respuesta y dijo que no parecen operaciones "ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden".

Horas antes Petro, denunció que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.

El Mandatario colombiano reveló que pidió la intervención del presidente estadounidense Donald Trump para evitar un conflicto armado.

Ante estas acusaciones, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que Ecuador tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares en la zona de frontera.