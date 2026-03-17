Petro confirma que Estados Unidos le devolvió su visa hasta el final de su mandato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que Estados Unidos le devolvió la visa hacia ese país hasta el final de su mandato.

"Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EE.UU.", escribió el mandatario en su cuenta de X este martes 17 de marzo del 2026.

La devolución de la visa ocurre casi un año después de que el mismo Petro informó que Estados Unidos le retiró su visa, en abril del 2025.

"Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas", dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.