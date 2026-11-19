El presidente de la República, Daniel Noboa, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante la reunión bilateral mantenida este jueves 19 de noviembre de 2026 en Quito .

La reunión bilateral mantenida este jueves 19 de noviembre de 2026 entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dejó una hoja de ruta centrada en la cooperación de seguridad y el combate al crimen transnacional.

Tras el encuentro, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador difundió el pronunciamiento oficial de Hegseth, quien calificó al país como un "socio firme y esencial en la lucha compartida contra el narcoterrorismo".

1. Respaldo directo frente al narcoterrorismo

El eje central del pronunciamiento estadounidense fue ratificar el apoyo de Washington a la estrategia interna del Gobierno ecuatoriano.

Hegseth explicó que el diálogo con Noboa buscó reafirmar el respaldo de su país a la lucha contra las organizaciones narcoterroristas, bajo un enfoque de compromiso conjunto para alcanzar resultados contundentes en favor de la seguridad compartida.

2. Refuerzo de la seguridad en las fronteras

Otro de los puntos tratados en la cita bilateral fue el control territorial y fronterizo.

De acuerdo con el mensaje oficial, ambas autoridades dialogaron sobre la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza, una zona clave frente al desplazamiento y operación de redes delictivas transnacionales.

3. Liderazgo regional en la A3C y el Pacífico Oriental

El secretario de Guerra también subrayó el rol estratégico que cumple Ecuador en la estructura de seguridad hemisférica.

En su declaración, destacó que,comomiembro fundador de la A3C, Ecuador ha marcado la pausa en el enfrentamiento contra las organizaciones y redes narcoterroristas que operan tanto en el Pacífico Oriental como a lo largo de sus líneas fronterizas.