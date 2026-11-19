El operativo militar en el sector de La Mena permitió desarticular una presunta célula logística del grupo armado organizado Los Lobos que operaba en el sur de Quito.

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron el allanamiento de un inmueble en el sector de La Mena, al sur de Quito, tras trabajos de inteligencia militar y operaciones de ámbito interno.

Durante la intervención fue aprehendida Paola Alexandra T., conocida como alias 'Doña Pao', señalada como presunta integrante del grupo armado organizado Los Lobos.

Indicios hallados en el inmueble

De acuerdo con el reporte militar, al momento de la detención la mujer tenía en su poder sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con presuntas actividades ilícitas.

Entre los resultados del operativo constante:

33 fundas con aproximadamente 66 gramos de presunta marihuana.

con aproximadamente de presunta marihuana. USD 57 en efectivo.

Dos billetes presuntamente falsificados, de USD 5 y USD 100 .

Dos paquetes de fundas plásticas.

Un teléfono celular .

Durante el allanamiento en el sur de la capital, el Ejército Ecuatoriano incautó 33 fundas con presunta marihuana, dinero en efectivo y billetes aparentemente falsificados. Ejército ecuatoriano

Impacto en la estructura delictiva

Según el Ejército Ecuatoriano, la acción permitió golpear a una presunta célula logística de Los Lobos.

Las investigaciones preliminares vinculan a esta estructura con actividades ilícitas desarrolladas tanto en Quito como en otros cantones de la provincia de Pichincha.

Los indicios levantados y la aprehendida quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.