CNE evaluará si se adelantan las elecciones seccionales en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) analizará este viernes 27 de marzo de 2026 si adelantar las elecciones seccionales previstas para el 14 de febrero de 2027.

El CNE sesionará de manera virtual a las 14:00 de este viernes.

Aunque no hay detalles al respecto, extraoficialmente se conoce que el CNE se reunirá para tratar la propuesta de las áreas técnicas que apuntan a que se adelanten los comicios a noviembre de 2026.

El presupuesto para las elecciones seccionales ya fue aprobado a principios del mes y se estableció en poco más de 102 millones de dólares.

En las elecciones seccionales se elegirán a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Cpccs para el periodo 2027-2031.