ADN anuncia la participación de Daniel Noboa en su convención nacional en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa participará en la convención nacional este sábado 6 de septiembre en Guayaquil.

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) convocó a sus bases a la convención nacional este sábado 6 de septiembre de 2025, desde las 10:00. Los líderes del movimiento anunciaron que en este evento a realizarse en el coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil, participará el presidente Daniel Noboa.

El mitin político contará con la participación de los líderes provinciales y nacionales de ADN y se desarrollará cinco días antes de una nueva marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en Quito.

Según la convocatoria oficial, este evento reunirá a militantes y simpatizantes del movimiento con el "objetivo de fortalecer su estructura y definir lineamientos políticos de cara al nuevo periodo electoral".

Ecuador tendrá elecciones seccionales en 2027, pero el proceso comienza al menos un año antes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). También está previsto analizar temas coyunturales que están en la agenda del Gobierno.

Noboa fue designado presidente nacional de ADN en julio del 2025. En elecciones internas de la directiva nacional y directivas provinciales, se nombró además a Michele Sensi-Contugi, como vicepresidente nacional. Actualmente es el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Mishel Mancheno, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y jefa de bloque de ADN, fue designada secretaria general del movimiento político. María Gabriela Cordero fue elegida directora nacional del partido.

Las asambleístas Rosa Torres y Paola Jaramillo, representantes de las provincias de Los Ríos y Guayas, respectivamente, encabezan las directivas provinciales.

Las designaciones se realizaron en el marco de las próximas elecciones seccionales para elegir a alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales.

En el proceso de renovación hubo algunos cambios en las directivas provinciales de ADN, pero también se produjeron ratificaciones, como la directiva de Los Ríos, que estará a cargo de la asambleísta Rosa Torres Cadena, y la de Guayas, a cargo de la legisladora Paola Jaramillo.