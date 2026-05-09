Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Quito: Monitorean La Carolina por presencia de roedores

Autoridades toman acciones debido a la gran cantidad de roedores en el sector de La Carolina. 

La UBA realiza monitoreos debido a la presencia de roedores en La Carolina

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

09 may 2026 - 12:30

Unirse a Whatsapp

La Unidad de Bienestar Animal (UBA), continúa desarrollando labores de control y seguimiento en el sector de la avenida República de El Salvador y la calle Moscú, luego de detectarse una proliferación de roedores en la zona.

Según la información, la UBA llevó a cabo una inspección para identificar los sitios utilizados por las ratas como refugio, fuente de alimento y acceso a agua.

Dentro de las acciones ejecutadas, se realizó una jornada de desratización mediante la colocación de cebos rodenticidas en madrigueras activas y puntos considerados críticos.

Respetar los horarios de recolección de basura 

También se reforzarán las tareas preventivas vinculadas con la limpieza de áreas verdes, el manejo adecuado de residuos, el mantenimiento del espacio público y el cierre técnico de las madrigueras intervenidas.

La entidad exhorta a la ciudadanía, especialmente a locales comerciales, restaurantes, administradores de edificios y habitantes del sector, a cumplir con los horarios establecidos para la recolección de basura.

Te puede interesar