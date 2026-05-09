Quito: Monitorean La Carolina por presencia de roedores

La UBA realiza monitoreos debido a la presencia de roedores en La Carolina

La Unidad de Bienestar Animal (UBA), continúa desarrollando labores de control y seguimiento en el sector de la avenida República de El Salvador y la calle Moscú, luego de detectarse una proliferación de roedores en la zona.

Según la información, la UBA llevó a cabo una inspección para identificar los sitios utilizados por las ratas como refugio, fuente de alimento y acceso a agua.

Dentro de las acciones ejecutadas, se realizó una jornada de desratización mediante la colocación de cebos rodenticidas en madrigueras activas y puntos considerados críticos.

Respetar los horarios de recolección de basura

También se reforzarán las tareas preventivas vinculadas con la limpieza de áreas verdes, el manejo adecuado de residuos, el mantenimiento del espacio público y el cierre técnico de las madrigueras intervenidas.

La entidad exhorta a la ciudadanía, especialmente a locales comerciales, restaurantes, administradores de edificios y habitantes del sector, a cumplir con los horarios establecidos para la recolección de basura.