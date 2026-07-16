ADN oficializa nuevas precandidaturas con Cynthia Viteri, Niels Olsen y Andrés Guschmer

Andres Guschmer, Cinthya Viteri y Niels Olsen son las principales figuras de ADN en Guayas para las seccionales.

El movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) oficializó este jueves 16 de julio de 2026 sus nuevas precandidaturas para la Prefectura de Guayas y para las alcaldías de los principales cantones de esa provincia.

El oficialismo confirmó que en las elecciones seccionales participará con Cinthya Viteri como precandidata apara la Alcaldía de Guayaquil, capital de provincia y el exlegislador Andrés Guschmer para la Prefectura.

Mientras que el expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, es precandidato a la Alcaldía de Samborondón.

La oficialización de la precandidatura de Viteri, que ya fue alcalde de la ciudad con el Partido Social Cristiano, dejó de lado la idea inicial de que el candidato al Municipio sería Olsen.

Además, se dejó de lado la precandidatura de Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano, para poner a Andrés Guschmer como candidato a la Prefectura.