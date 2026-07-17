Estas son 7 atribuciones de los Gabinetes Interinstitucionales del Gobierno

El presidente Daniel Noboa anunció la creación de seis Gabinetes Interinstitucionales el jueves 16 de julio.

El Gobierno Nacional definió las funciones que cumplirán los nuevos Gabinetes Interinstitucionales, creados mediante el Decreto Ejecutivo 449, firmado por el presidente Daniel Noboa el jueves 16 de julio de 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las instituciones de la Función Ejecutiva. En el Decreto consta que "son instancias permanentes de coordinación, cuya convocatoria tendrá carácter obligatorio".

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Según el Gobierno, su finalidad será "revisar, articular y coordinar las acciones relacionadas con la formulación, ejecución y cumplimiento de la política pública, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo".

El decreto crea seis gabinetes especializados: Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública y el Gabinete de Ingresos.

Las funciones que cumplirán

Cada uno de estos gabinetes tendrá las siguientes siete atribuciones dentro de su ámbito de competencia:

1. Coordinar acciones interinstitucionales para la formulación, ejecución y cumplimiento de las políticas públicas.

2. Definir criterios para priorizar la inversión pública, de acuerdo con los objetivos de la política pública.

3. Establecer acciones conjuntas que permitan alcanzar las metas fijadas por el Gobierno.

4. Proponer al Presidente de la República los temas que deban ser analizados o resueltos por el Ejecutivo.

5. Dar seguimiento a las acciones y mecanismos para garantizar la ejecución de las políticas públicas.

6. Revisar proyectos normativos y propuestas de mejora regulatoria, en coordinación con la Secretaría General Jurídica de la Presidencia.

7. Organizar mesas técnicas y espacios de trabajo que faciliten la coordinación entre las instituciones y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

¿Quiénes integrarán los gabinetes?

Cada uno de los Gabinetes Interinstitucionales estará conformado por las máximas autoridades de las entidades competentes y será presidido por el Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, quien tendrá la responsabilidad de liderar la articulación entre las instituciones y supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Además, el Decreto establece que el presidente Daniel Noboa podrá participar en las sesiones de cualquiera de los gabinetes, con voz y voto.