El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se solidariza con Aquiles Alvarez por audiencia de caso 'Triple A'

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció en la red social X. El Burgomaestre escribió: “se ejecuta el proceso legal contra el alcalde Aquiles Alvarez y quiero expresarle mi solidaridad, pues varios detalles del proceso, incluida la fecha de audiencia, llaman negativamente la atención”, puso Muñoz.

El pronunciamiento de Muñoz fue una muestra de solidaridad con el alcalde de Guayaquil ante la audiencia judicial del denominado caso Triple A, que fue reprogramada para este miércoles 24 de diciembre, a las 14:30, en Quito. Justo un día antes de Navidad.

Añadió que, a su criterio, “lo peor de la desinstitucionalización del país y de la persecución política es desconfiar del debido proceso y del sistema de justicia”, y añadió que “el país es cada vez más inviable por la judicialización de la política”.

Alvarez tiene previsto asistir con su abogado. En esta causa, el alcalde de Guayaquil es investigado junto con otras 21 personas naturales y jurídicas. El caso Triple A indaga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

La causa judicial estaba programada para desarrollarse entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para iniciar este miércoles 24 de diciembre de 2025, un día antes de Navidad.

Otro pronunciamiento de respaldo

La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, también se pronunció por la audiencia de Alvarez. "La política debe resolverse a través del voto, no mediante decisiones judiciales. Es imprescindible proteger los principios básicos de nuestra democracia: respeto al debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. La justicia es el cimiento sobre el que se construye nuestra sociedad. Sin ella, no hay futuro… ¡NO HAY NADA!", escribió.