'La esperanza no envejece'; En Guayaquil rinden homenaje a Carlos Lindao, de 123 años

Carlos Lindao, el hombre más longevo de Ecuador fue homenajeado por la Municipalidad de Guayaquil este jueves 11 de diciembre de 2025.

Lindao, de 123 años, recibió el reconocimiento 'Acuerdo de Larga Vida y Dignidad Humana', donde se destacó que su edad lo convierte en uno de los hombres más longevos del mundo.

“Su nombre se ha convertido en símbolo de resistencia humana e invitación para que las nuevas generaciones miren con respeto y gratitud a quienes construyeron la base de la ciudad que hoy habitamos”, recalcó el Concejo en la sesión ordinaria.

"Estoy tan agradecido por este regalo", dijo Lindao tras recibir una placa conmemorativa entregada por el alcalde porteño Aquiles Álvarez.

'Don Carlos', como lo conocen en Puerto El Morro, donde vive solo, recibió este homenaje en el que se lo reconoció como "símbolo de la identidad guayaquileña".

En el acuerdo, leído durante la sesión, dice que Lindao se ha convertido en uno de los hombres más longevos de Ecuador y del mundo, "llevando sobre sus hombros más de un siglo de memoria colectiva, sabiduría ancestral y resiliencia guayaquileña".

Completamente lúcido, 'Don Carlos' camina sin ayuda y escucha con claridad. Vive solo y aún mantiene intacta la energía para subirse a una canoa.

"Su cuerpo que sobrevivió a guerras, sequías, ciclones, pandemias y gobiernos. Su mente que mantiene historias de comienzos del siglo XX, y su espíritu que aún sueña con reencontrarse con su hijo que nunca conoció, nos recuerda que la esperanza no envejece". Concejo municipal de Guayaquil

'Don Carlos' nació el 17 de octubre de 1902 y es candidado a un Récord Guinness por ser la persona más longeva del mundo, con 123 años.

Según la página de Récord Guinness, el título de la persona más longeva del mundo lo tiene Ethel Caterham, una mujer británica de 116 años. Mientras que en Ecuador los casos más conocidos son de: la guayaquileña María Esther Heredia Lecaro de Capovilla, quien murió a los 116 años en 2006, y el quiteño Julio César Mora, quien falleció en 2020 a los 110 años.