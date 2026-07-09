John Reimberg advierte que más autoridades de Ecuador serán detenidas

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que hay autoridades de elección popular en la lista para ser detenidas.

Más autoridades de elección popular serán detenidas, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg, en entrevista con Teleamazonas este jueves 9 de julio de 2026.

Aunque no dio detalles de las investigaciones, Reimberg adelantó que "son muchos los que están en la lista".

"Son muchos los que han hecho de la elección popular una forma de enriquecimiento y no de favorecer a los ciudadanos", dijo Reimberg.

El ministro se refirió a los alcaldes de diferentes ciudades de Ecuador que permanecen detenidos y aseguró que ninguno ha podido demostrar su inocencia.

Reimberg dijo que los alcaldes "salen con la narrativa de la persecución cuando no pueden decir que las acusaciones de enriquecimiento ilícito y las demás no son reales".

Asimismo, Reimberg añadió que las investigaciones son llevadas a cabo por la Fiscalía y con apoyo de la Policía Nacional.

"Los que tienen rabo de paja son los que no duermen en paz. Los que tienen temor que tumben sus puertas para llegar a ellos y eso es algo que vamos a seguir haciendo". John Reimberg, ministro del Interior

El ministro del Interior destacó el trabajo de la UAFE en las investigaciones sobre el dinero en presuntos actos de corrupción.

Según Reimberg, "todos en el sector público están acostumbrados a hacer lo que quieran en actos de corrupción sin que nadie los ataque".

Alcaldes detenidos en Ecuador