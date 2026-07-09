Una persona murió tras ser atropellada en la av. Orellana, sector La Pradera

Un persona murió tras un atropello registrado la tarde de este jueves 9 de julio, en el sector de La Pradera, en el norte de Quito, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La emergencia fue reportada a las 16:17 en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Enrique Gangotena. Unidades de emergencia se trasladaron al lugar.

En imágenes se ve que acudió al lugar miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito y agentes de tránsito, quienes cercaron el lugar con cintas de seguridad.

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Debido al siniestro, la AMT dispuso el cierre total de la circulación en el sentido occidente-oriente de la avenida Francisco de Orellana y Enrique Gangotena

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar congestión en la zona.