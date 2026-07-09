Romina Muñoz renuncia al cargo de Viceministra de Cultura

La ahora exviceministra de Cultura, Romina Muñoz, durante la inauguracion del Festival Artes Vivas de Loja.

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, renunció a su cargo la tarde de este jueves 9 de julio de 2026. Su decisión se da en medio de una polémica por el diseño ganador del nuevo Museo Nacional de Ecuador.

Muñoz estuvo en el cargo desde noviembre de 2023 y una vez que se realizó la fusión del Ministerio de Cultura, con Educación y Deporte, ella se desempeñaba como viceministra de Cultura y Patrimonio.

La ahora exviceministra tiene amplia trayectoria profesional en el ámbito cultural. Es investigadora, curadora y educadora ecuatoriana, con más de 15 años de trayectoria en artes visuales, investigación académica y gestión museística e institucional.

Según la ágina web del Museo Nacional de Ecuador, Muñoz es Licenciada en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con un Máster en Arqueología, formación que ha orientado su trabajo hacia el cruce entre prácticas artísticas, investigación histórica y patrimonio cultural.

Polémica por el diseño del Museo Nacional de Ecuador

La renuncia de Muñoz se da el mismo día en el que se realizó un conversatorio entre los gestores del proyecto y la sociedad civil sobre el diseño del Museo Nacional de Ecuador.

Muñoz defendió en sus redes el diseño y aseguró que "va más allá de los gustos estéticos".