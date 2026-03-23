Jueza dispone levantar impedimento para ejercer cargo público a Alexandra Villacís

Jueza falló a favor de Alexandra Villacís, quien era la vocal suplente de Mario Godoy.

La disputa por la presidencia del Consejo de la Judicatura suma un nuevo capítulo tras una decisión judicial. La jueza Viviana Pila falló a favor de Alexandra Villacís, este lunes 23 de marzo de 2026, dentro de una acción de habeas data presentada contra el Ministerio del Trabajo.

En su resolución, la magistrada dispuso que se corrija el registro de impedimento para ejercer cargo público que pesaba sobre Villacís y que le había impedido asumir la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura.

La funcionaria, quien se desempeña como vocal suplente de Mario Godoy, cuestionó la existencia de una supuesta inhabilidad relacionada con una presunta deuda ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ese impedimento, que se dio a conocer en febrero de 2026, hizo que no pudiera asumir el cargo tras la salida de Mario Godoy, quien fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional del Ecuador el 18 de ese mes.

Tras conocer la sentencia, Villacís celebró el dictamen en sus redes sociales. “Hoy ganó la verdad. Ganó el derecho”, escribió.

“Nunca hubo un impedimento real. Hoy la justicia lo confirmó. La Institucionalidad se defiende con hechos y con derecho”, escribió en su X.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, la Presidencia de la Judicatura corresponde al vocal representante de la Corte Nacional de Justicia, rol que ocupaba Godoy.

Villacís era la suplente de Godoy, por lo que debía asumir el cargo por sucesión. Sin embargo, el impedimento registrado derivó en que el Pleno de la Judicatura designara a Damián Larco, como presidente temporal de ese organismo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a un nuevo representante.