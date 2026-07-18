CNE: Alianzas y techos de campaña: el cronograma de las elecciones seccionales en Ecuador

El calendario electoral avanza en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene registradas 12 alianzas políticas entre provinciales y cantonales, mientras este 18 de julio de 2026 venció el plazo para formalizar nuevos acuerdos.

La siguiente etapa será la inscripción de candidaturas para los comicios seccionales previstos para el 29 de noviembre.

Hasta las 23:59 del sábado 18 de julio, las organizaciones políticas podían registrar alianzas para participar en las elecciones seccionales de 2026.

Una vez concluido ese plazo, el CNE iniciará la revisión y calificación de los acuerdos presentados.

CNE registra 12 alianzas políticas

De acuerdo con el último reporte del organismo electoral, 12 alianzas ya fueron inscritas.

De ese total, dos son provinciales y 10 cantonales, como parte de la preparación para la elección de prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales.

Las alianzas provinciales corresponden a:

Cañar

Manabí

Po su parte las alianzas cantonales se registran en:

Cuenca

Cotacachi

Baba

Vinces

Quevedo

Ventanas

Montalvo

Palenque

San Cristóbal

La Libertad

Próxima etapa: inscripción de candidaturas

Concluido el proceso de alianzas, el calendario electoral avanzará hacia la inscripción de candidaturas, una fase prevista entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. Durante ese periodo, los partidos y movimientos políticos deberán presentar oficialmente a sus aspirantes para los comicios del 29 de noviembre.

Las organizaciones que participen mediante alianzas deberán cumplir previamente con sus procesos internos de democracia, con el objetivo de definir la selección de sus candidatos conforme a la normativa electoral.

Suspensión del Movimiento Amigo modifica el escenario político

En medio del proceso electoral, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió la suspensión por nueve meses del Movimiento Amigo, organización política que había sido anunciada como plataforma para varias candidaturas vinculadas al correísmo.

La decisión fue adoptada dentro de una causa relacionada con una investigación por un presunto caso de lavado de activos.

La resolución mantiene suspendido temporalmente al movimiento mientras continúa el proceso judicial.

Analistas prevén una reconfiguración de alianzas

Especialistas en materia electoral consideran que esta decisión obliga a reorganizar la estrategia política de las organizaciones afectadas.

Sin embargo, señalan que todavía existe la posibilidad de presentar candidaturas mediante otras organizaciones políticas o alianzas, aunque el margen de maniobra es limitado debido al cierre del plazo de inscripción de acuerdos.

La definición de las alianzas durante las últimas horas del proceso será determinante para conocer cómo quedará conformado el escenario político antes del inicio oficial de las candidaturas.

Límites de gasto electoral ya están definidos

El CNE también estableció los límites máximos de gasto electoral para las diferentes dignidades.

En el caso de las prefecturas, el cálculo se realiza con base en 30 centavos por elector, mientras que para las alcaldías corresponde a 40 centavos por votante.

Con esa fórmula, el límite para la campaña de la Alcaldía de Quito asciende a USD 827 136, mientras que para Guayaquil es de aproximadamente USD 807 000.

En las prefecturas, Pichincha tendrá un límite de USD 722 634 y Guayas de USD 975 500.

El calendario electoral continúa en marcha

Paralelamente, el proceso para la selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también avanza.

Tras concluir la etapa de presentación de descargos, la comisión verificadora deberá emitir su informe en agosto.

El calendario prevé que el 24 de septiembre se publique el listado oficial de postulantes y que el 9 de noviembre se conozca la nómina definitiva de candidatos.

Las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 renovarán autoridades locales en todo el país.