TCE suspende provisionalmente al movimiento Amigo, que acogió a candidatos del correísmo

El TCE suspendió por nueve meses al movimiento Amigo, que acogió a candidatos del correísmo.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente al movimiento Amigo, que acogió a los candidatos de la Revolución Ciudadana.

Esta decisión, de suspender por 9 meses a este movimiento político, se dio este viernes 17 de julio de 2026, cuatro meses antes de las votaciones seccionales.

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En estas elecciones se escogeran a nuevos alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Según el TCE, la suspensión se debe a que el organismo de justicia electoral recibió un escrito del fiscal general (e) Leonardo Alarcón en el que se advertía de la existencia de una investigación previa en contra del movimiento Amigo y sus directivos.

La Fiscalía informó al TCE que tiene abierta una investigación por el presunto delito de lavado de activos y que se "presume una involucración directa de la organización política".

Por lo tanto, el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia presentada en contra del movimiento Acción Movilizadora Independiemte Generando Oportunidades y sus directivos.