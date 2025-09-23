Comandante del Comando Sur de EE.UU. Alvin Holsey visitó el Ecuador y donó sistema de radar

Visita a Ecuador del Comandantes del Comando sur de Estados Unidos a Ecuador

La embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que el almirante de la Marina de los Estados Unidos, Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), visitó Ecuador el 21 y 22 de septiembre.

Durante su estadía en el país, el Almirante se reunió con el Viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el Jefe del Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, general Henry Delgado Salvador; y altos mandos militares para analizar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer los esfuerzos del país en la lucha contra las organizaciones criminales.

Adicionalmente, el almirante Holsey presidió una ceremonia de donación de un sistema de radar, por parte de los Estados Unidos, que mejorará significativamente la capacidad del Ecuador para monitorear su espacio aéreo, con el objetivo de detectar y disuadir actividades ilícitas, así como combatir a las Organizaciones Criminales Transnacionales y a las Organizaciones Terroristas Narcos.

Durante la visita del almirante Holsey, Estados Unidos y Ecuador firmaron un Memorando de Acuerdo sobre Seguridad de la Información en Comunicaciones.

La Embajada resaltó que esta firma resalta la profunda y duradera relación de defensa entre ambos gobiernos y facilita el intercambio de información de forma segura.

Este acuerdo se suma a los convenios recientes firmados entre los Estados Unidos y el Ecuador durante visitas de alto nivel, los cuales reflejan la exitosa asociación entre ambos países y garantizan una región más segura y próspera.

Acuerdo administrativo

En julio, durante la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, ambos países firmaron un acuerdo administrativo que establece el intercambio de oficiales de enlace entre ambas naciones, como parte de una estrategia de cooperación en materia de seguridad.

Además, a inicios de septiembre, durante su visita a Ecuador, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un aporte de casi USD 20 millones destinados a equipamiento y desarrollo de capacidades, adquisición de drones, cooperación en inteligencia y capacitación.

La embajada resaltó que Ecuador es un invaluable socio regional en materia de seguridad, que coopera ampliamente en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal.