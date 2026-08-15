Andrés Roche inscribió su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil junto a Jaime Nebot

Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, llegó al CNE para inscribir su candidatura de cara a las próximas elecciones

Andrés Roche oficializó este sábado 15 de agosto su inscripción como candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), lista 6. La formalización del trámite tuvo lugar en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, pasadas las 13:00, en medio del acompañamiento de militantes y simpatizantes de la organización política.

El aspirante arribó cerca del mediodía a los exteriores de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayas, donde se instaló una tarima para la jornada. Previo al ingreso a las oficinas electorales para registrar su postulación, Roche dirigió un discurso a la multitud concentrada en el sitio para respaldar a la lista 6.

La jornada de inscripción contó con la presencia del líder del PSC, Jaime Nebot Saadi, quien acompañó la comitiva oficial. Junto a ellos asistieron Juan Carlos González y Luzmila Nicolalde, postulantes del partido a la Prefectura y Viceprefectura del Guayas, respectivamente, consolidando el bloque de candidaturas para la provincia.

Durante su intervención pública, Roche criticó el estado actual de la urbe porteña y sostuvo que la Alcaldía ha permanecido "abandonada" a lo largo de los dos últimos periodos de administración. Ante este diagnóstico, el candidato fundamentó la necesidad de dar un giro en la conducción del municipio local.

En cuanto a las líneas directrices de su programa de gobierno, Roche enfatizó que la seguridad ciudadana y la salud pública constituirán las prioridades centrales de su eventual gestión. Asimismo, anticipó que buscará mantener una relación de trabajo coordinado con el Gobierno central para abordar las problemáticas de la ciudad.

El acto sirvió además para formalizar la nómina provincial del PSC, donde González y Nicolalde registraron sus candidaturas para el gobierno provincial. El aspirante a la Prefectura adelantó que la vialidad y la atención médica serán los ejes de su propuesta durante los recorridos de campaña por los cantones del Guayas.