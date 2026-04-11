Nebot asegura que Ecuador es "muy rico, pero pobremente administrado"
El exalcalde de Guayaquil aseguró que no será candidato en las próximas elecciones seccionales.
En Machala, Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano.
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
11 abr 2026 - 20:14
En una conferencia titulada "Un Ecuador para todos: visión ciudadana, no partidista", realizada el 11 de abril de 2026, Jaime Nebot abordó temas sobre el futuro político y la seguridad del país.
"No voy a ser candidato a nada. Los que no podían dormir ya pueden hacerlo", fueron las palabras con las que inició su discurso, recalcando además, que su presencia busca aportar propuestas sin aspiraciones a cargos de elección popular.
¿Qué dijo sobre la administración de Daniel Noboa?
Describió a Ecuador como un país "muy rico, pero pobremente administrado". Respecto a la gestión actual, mencionó que "no estamos en el infierno, pero tampoco en el país de las maravillas".
El exmandatario cuestionó la postura de ciertos sectores con la frase: "¿Qué soberanía es más importante que la paz?", respaldando operativos nacionales e internacionales contra el crimen organizado.
Nebot exigió que Gobierno pague deuda a los GAD
También hizo exigencias al presidente Noboa. Exigió que el Gobierno entregue las rentas correspondientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en dólares y no en bonos.
Finalmente, Nebot realizó un llamado a los ciudadanos para que sean "verdaderos dueños de la democracia".
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