Nebot asegura que Ecuador es "muy rico, pero pobremente administrado"

En una conferencia titulada "Un Ecuador para todos: visión ciudadana, no partidista", realizada el 11 de abril de 2026, Jaime Nebot abordó temas sobre el futuro político y la seguridad del país.

"No voy a ser candidato a nada. Los que no podían dormir ya pueden hacerlo", fueron las palabras con las que inició su discurso, recalcando además, que su presencia busca aportar propuestas sin aspiraciones a cargos de elección popular.

¿Qué dijo sobre la administración de Daniel Noboa?

Describió a Ecuador como un país "muy rico, pero pobremente administrado". Respecto a la gestión actual, mencionó que "no estamos en el infierno, pero tampoco en el país de las maravillas".

El exmandatario cuestionó la postura de ciertos sectores con la frase: "¿Qué soberanía es más importante que la paz?", respaldando operativos nacionales e internacionales contra el crimen organizado.

Nebot exigió que Gobierno pague deuda a los GAD

También hizo exigencias al presidente Noboa. Exigió que el Gobierno entregue las rentas correspondientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en dólares y no en bonos.

Finalmente, Nebot realizó un llamado a los ciudadanos para que sean "verdaderos dueños de la democracia".