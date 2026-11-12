Arranca la campaña electoral en Ecuador: 51 796 candidaturas buscan el voto para las elecciones del 29 de noviembre

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas.

La campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre de 2026 arrancó este jueves 12 de noviembre en Ecuador y se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre del 2026.

Durante 15 días, las candidaturas podrán presentar sus propuestas y buscar el respaldo de los votantes para ocupar cargos en:

Alcaldías

Prefecturas

Concejalías

Juntas parroquiales

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)

Un total de 13 827 643 ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a sus autoridades seccionales y a los siete integrantes del Cpccs, quienes cumplirán un periodo de cuatro años.

En esta contienda están calificadas 51 731 candidaturas seccionales y 65 aspirantes al organismo de participación ciudadana.

Campaña electoral 2026: fechas, promoción y actividades permitidas

La campaña comenzó a las 00:00 del jueves 12 de noviembre y terminará a las 23:59 del jueves 26.

Durante este periodo, las candidaturas seccionales calificadas en firme podrán difundir sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales mediante el Fondo de Promoción Electoral, un presupuesto que entrega el Estado para financiar su promoción en condiciones de igualdad.

Los candidatos a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, y vocales de juntas parroquiales también podrán organizar mítines, reuniones y eventos públicos.

Además, podrán utilizar murales, adhesivos, camisetas y otros materiales de propaganda, siempre que respeten el límite de gasto electoral establecido para cada candidatura.

Fondo de Promoción Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estará a cargo de distribuir el Fondo de Promoción Electoral y garantizar que las candidaturas tengan oportunidades equitativas de difusión.

Para los aspirantes al Cpccs, el organismo desarrollará una estrategia para que la ciudadanía conozca sus nombres, trayectoria y propuestas.

En esta elección, ni los funcionarios públicos ni las organizaciones políticas podrán realizar actos de campaña a favor de estos candidatos.

Multas por campaña fuera del calendario electoral

Quienes realicen propaganda fuera de las fechas establecidas podrían enfrentar sanciones por infracciones electorales graves.

Las multas van de seis a diez salarios básicos unificados y también pueden incluir la destitución o la suspensión de los derechos de participación por hasta seis meses.

Los ciudadanos pueden consultar los nombres de los candidatos y sus planes de trabajo en la página web www.cne.gob.ec y en la aplicación móvil del CNE.

Esta información permite revisar las propuestas antes de acudir a las urnas el 29 de noviembre.

Debates electorales: 45 encuentros para candidatos a prefecturas y alcaldías

Como parte de la campaña, el CNE organizará 45 debates electorales obligatorios entre el 12 y el 26 de noviembre, en las jurisdicciones que tienen más de 100 000 electores.

De ese total, 21 corresponderán a candidaturas para prefecturas y 24 a aspirantes a alcaldías.

Los encuentros buscan que los candidatos expongan sus propuestas y respondan a preguntas sobre los temas de sus jurisdicciones.

La iniciativa Ecuador Debate 2027 plantea que estos espacios se desarrollen con condiciones de equidad, transparencia, objetividad y pluralismo.

La ubicación de los candidatos en los escenarios, así como el orden de sus intervenciones, preguntas, respuestas e interpelaciones, se definió mediante sorteos públicos con presencia de un notario.

Con este mecanismo, el CNE busca establecer las mismas condiciones de participación para los aspirantes.

La campaña concluirá el jueves 26 de noviembre a las 23:59. Después de ese plazo, los candidatos deberán suspender la promoción electoral 48 horas antes de la jornada de votación del domingo 29, cuando más de 13,8 millones de ecuatorianos elegirán a sus nuevas autoridades locales y a los integrantes del Cpccs.