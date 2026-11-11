CNE organizará 45 debates obligatorios para prefecturas y alcaldías rumbo a las Elecciones 2027

Ecuador Debate 2027 contempla 21 encuentros para prefecturas y 24 para alcaldías con transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales del CNE.

Con el propósito de fomentar un voto informado y transparente frente a los comicios seccionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizará un total de 45 debates obligatorios en las jurisdicciones del país que superen los 100 000 electores.

La iniciativa, denominada Debate Ecuador 2027, contempla 21 encuentros para prefecturas y 24 para alcaldías.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el organismo electoral, los debates se llevarán a cabo del 12 al 26 de noviembre, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código de la Democracia.

Para asegurar absoluta imparcialidad e igualdad de condiciones, la ubicación en el set y el orden de intervenciones fueron definidos previamente mediante sorteos públicos avalados por un notario.

Ejes temáticos y metodología del debate

La dinámica de los encuentros se estructurará bajo cuatro ejes temáticos fundamentales definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales:

Desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos.

Seguridad ciudadana y convivencia.

Integridad y buen uso de los recursos públicos.

Desarrollo económico local y oportunidades.

La normativa metodológica establece que, en los ejes 1 y 4, los interrogantes serán formuladas directamente entre los candidatos para contrastar propuestas locales.

En cambio, en los ejes 2 y 3 (seguridad e integridad),las preguntas estarán a cargo del Comité bajo un riguroso marco técnico y de interés público.

Asimismo, se determinan que en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de 8 candidatos, el evento se dividirá en dos bloques de 90 minutos cada uno.

Tiempos de intervención y reglas de presentación

Para garantizar la agilidad y el respeto durante las transmisiones, el CNE fijó tiempos máximos estrictos para cada bloque de interacción:

Presentación inicial: 25 segundos (sin atacar ni referirse a otros contendientes). Se proyectará un código QR en pantalla para que la ciudadanía revise los planos de trabajo.

25 segundos (sin atacar ni referirse a otros contendientes). Se proyectará un código QR en pantalla para que la ciudadanía revise los planos de trabajo. Formulación de pregunta: 15 segundos.

Respuesta: 60 segundos.

Repregunta o interpelación: 15 segundos.

Respuesta final: 30 segundos.

Mensaje de cierre: 25 segundos para candidato al finalizar el espacio.

Entre cada eje temático se contemplan pausas informativas de 60 a 90 segundos para la transmisión de cápsulas institucionales sobre el proceso electoral, lapso en el cual los aspirantes podrán dialogar brevemente con sus asesores.

Transmisión oficial

Los debates serán difundidos a través de las delegaciones provinciales electorales en sus respectivas circunscripciones y se transmitirán en vivo mediante las plataformas y redes sociales institucionales del CNE.

Esto permite que la ciudadanía examine de cerca las aptitudes y planos de quienes aspiran a liderar los Gobiernos Autónomos Descentralizados.