Asamblea aprueba la Ley Antimafias: acumulación de penas podrá llegar hasta 60 años
La iniciativa de ADN recibió 85 votos a favor y 61 en contra durante la sesión del Pleno de la Asamblea de este lunes 9 de noviembre.
Con 85 votos a favor, se aprobó en la Asamblea la ley Antimafias, este lunes 9 de noviembre
Asamblea Nacional
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Actualizado:
09 nov 2026 - 12:36
La Asamblea Nacional aprobó la Ley Antimafias, este lunes 9 de noviembre de 2026, con 85 votos a favor y 61 en contra.
La propuesta recibió el respaldo de legisladores de ADN e independientes, mientras que las bancadas de Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik votaron en contra.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, plantea una reforma al régimen penal ecuatoriano para endurecer las sanciones contra las organizaciones criminales y ampliar el tiempo máximo de acumulación de condenas.
Uno de los principales cambios establece que las personas condenadas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes podrían recibir penas acumuladas de hasta 60 años de prisión. Actualmente, el límite máximo es de 40 años.
Penas de hasta 22 años por pertenecer a organizaciones criminales
La normativa contempla sanciones de hasta 22 años de cárcel por pertenecer a organizaciones delictivas. La responsabilidad penal no se limitaría a los cabecillas, sino que también alcanzaría a quienes participen en el reclutamiento, ejecución de actividades ilícitas y financiamiento de estas estructuras.
Además, se incluyen disposiciones para sancionar a profesionales que colaboren con organizaciones criminales. Entre ellas consta la inhabilitación profesional de abogados y contadores condenados por prestar servicios a estas agrupaciones.
El proyecto plantea elevar hasta 13 años de prisión las penas para quienes participen en la comercialización y tráfico ilegal de combustibles.
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