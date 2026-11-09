Asamblea aprueba la Ley Antimafias: acumulación de penas podrá llegar hasta 60 años

Con 85 votos a favor, se aprobó en la Asamblea la ley Antimafias, este lunes 9 de noviembre

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Antimafias, este lunes 9 de noviembre de 2026, con 85 votos a favor y 61 en contra.

La propuesta recibió el respaldo de legisladores de ADN e independientes, mientras que las bancadas de Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik votaron en contra.

El proyecto, impulsado por el oficialismo, plantea una reforma al régimen penal ecuatoriano para endurecer las sanciones contra las organizaciones criminales y ampliar el tiempo máximo de acumulación de condenas.

La #Sesión138 del Pleno de la Asamblea Nacional abordará los siguientes puntos: 1️⃣Himno Nacional de la República del Ecuador 2️⃣Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado. #LeyAntimafias — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) November 9, 2026

Uno de los principales cambios establece que las personas condenadas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes podrían recibir penas acumuladas de hasta 60 años de prisión. Actualmente, el límite máximo es de 40 años.

Penas de hasta 22 años por pertenecer a organizaciones criminales

La normativa contempla sanciones de hasta 22 años de cárcel por pertenecer a organizaciones delictivas. La responsabilidad penal no se limitaría a los cabecillas, sino que también alcanzaría a quienes participen en el reclutamiento, ejecución de actividades ilícitas y financiamiento de estas estructuras.

Además, se incluyen disposiciones para sancionar a profesionales que colaboren con organizaciones criminales. Entre ellas consta la inhabilitación profesional de abogados y contadores condenados por prestar servicios a estas agrupaciones.

El proyecto plantea elevar hasta 13 años de prisión las penas para quienes participen en la comercialización y tráfico ilegal de combustibles.