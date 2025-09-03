Uso del celular, nivel de alcohol en sangre…; Asamblea debate endurecer sanciones de tránsito

En la Asamblea Nacional se realizó el primer debate de la reforma al Código Integral Penal, este miércoles 3 de septiembre del 2025.

El Pleno de la Asamblea Nacional realizó, este miércoles 3 de septiembre del 2025, el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye cambios en las contravenciones de tránsito.

La legisladora Lucía Pozo (ADN), presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, dijo que la propuesta busca recategorizar contravenciones y endurecer o modificar sanciones con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.

Entre los principales puntos tratados están el incremento de multas por el uso del celular al conducir, la obligatoriedad de verificar el estado de las llantas con un profundímetro, y los cambios en el nivel máximo de alcohol permitido en la sangre.

Principales cambios propuestos en esta reforma al COIP: