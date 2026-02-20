Asamblea Nacional aprueba Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los GAD

El Pleno de la Asamblea aprobó la Ley para los GAD, este viernes 20 de febrero de 2026.

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 77 votos a favor la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), este viernes 20 de febrero del 2026. El texto fue enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente.

La normativa, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), se aprobó con los votos de la bancada oficialista. Durante la votación también hubo 72 votos en contra, provenientes del correísmo, y dos abstenciones.

La sesión en la que se aprobó la normativa que regula el gasto de los GAD se realizó en la Universidad Tecnológica Ecotec, en Guayas. La ley plantea que las Prefecturas y Municipios deben deben invertir el 70% de sus ingresos en inversión y el 30% en gasto corriente.

Desde el oficialismo, se argumenta que en varios municipios del país, se destina entre el 70% y el 80% de su presupuesto al gasto corriente y apenas el 20% a inversión en obra pública.

Valentina Centeno, proponente del proyecto, indicó que la nueva ley plantea una distribución eficiente de los recursos en los GAD para que se realicen inversiones en obras como agua potable y alcantarillado.

Por su parte, la Revolución Ciudadana (RC)sostuvo que esta ley provocará un recorte en las asignaciones presupuestarias para los Gobiernos locales, lo que afectará principalmente a los proyectos sociales.