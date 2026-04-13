Asamblea califica proyecto del presidente Noboa para crear cantón Borbón

La parroquia Borbón decidirá si se convierte o no en cantón de Esmeraldas.

La mañana del 13 de abril de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto para la creación del cantón Borbón, en Esmeraldas.

El proyecto se compone de cinco artículos, tres disposiciones reformatorias, cinco disposiciones transitorias y una disposición final.

La comisión encargada de tramitar el proyecto es la de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencia y Organización del Territorio.

Noboa busca reorganizar la administración territorial

El proyecto fue enviado por el presidente Daniel Noboa.

La iniciativa se da tras los resultados electorales de noviembre de 2025, donde el 68,4 % se pronunció a favor de esta medida.

Con la creación del cantón Borbón, Noboa busca reorganizar la administración territorial del norte de Esmeraldas.

Una vez que la ley se publique en el Registro Oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocará a elecciones en un plazo de 45 días para que los ciudadanos elijan alcalde y concejales del nuevo cantón.