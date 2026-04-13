Noboa anuncia una visita oficial a China en agosto del 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que realizará una visita oficial a China en agosto.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que en realizará una visita oficial a la República Popular China en agosto del 2026. Lo hizo en una entrevista radial la mañana de este lunes 13 de abril del 2026.

El mandatario reconoció que es importante "hacer comercio con diferentes naciones que en los últimos 20 años se han vuelto importantes socios comerciales del Ecuador",

Noboa no detalló la agenda que cumplirá ni los temas que se abordarán en la visita oficial. China es uno de los socios comerciales más importantes de Ecuador.

Esta será la segunda visita oficial que realizará el mandatario a China. La primera ocurrió en junio del 2025, al inicio de su segundo mandato.

Desde el Palacio del Pueblo, en la ciudad de Beijing, ambos líderes dialogaron sobre la ampliación de nuevos mercados para productos ecuatorianos, la atracción de inversiones, y la cooperación conjunta.