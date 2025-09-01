Se inicia la audiencia contra la Ley de Inteligencia en la Corte Constitucional de Ecuador

Una vez concluida la audiencia, la jueza ponente tendrá que redactar el proyecto de sentencia.

Cerca de las 10:20 de este lunes 1 de septiembre de 2025 se inició la audiencia de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia promovida por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional.

La audiencia se desarrolla de manera telemática. La jueza ponente es Alejandra Cárdenas y en la sala virtual de la Corte Constitucional están presentes abogados demandantes y amicus curiae.

Hay cuatro demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia. Sindicatos y organizaciones de derechos humanos promovieron estas acciones.

La Corte Constitucional suspendió 17 artículos de tres leyes urgentes promovidas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas por el Legislativo en junio.

Las múltiples demandas ciudadanas de inconstitucionalidad fueron admitidas y serán tratadas de manera unificada.

En el caso de la Ley de Inteligencia, se suspendió temporalmente la norma que obligaba a las operadoras telefónicas a entregar información sobre los usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

También se suspendió la disposición que permitía la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.