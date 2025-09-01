Se inicia la audiencia contra la Ley de Inteligencia en la Corte Constitucional de Ecuador
Esta es la tercera vez que que la Corte Constitucional lleva a cabo una audiencia en contra de las leyes promovidas por el Ejecutivo.
Una vez concluida la audiencia, la jueza ponente tendrá que redactar el proyecto de sentencia.
01 sep 2025 - 12:23
Cerca de las 10:20 de este lunes 1 de septiembre de 2025 se inició la audiencia de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia promovida por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional.
La audiencia se desarrolla de manera telemática. La jueza ponente es Alejandra Cárdenas y en la sala virtual de la Corte Constitucional están presentes abogados demandantes y amicus curiae.
Hay cuatro demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia. Sindicatos y organizaciones de derechos humanos promovieron estas acciones.
La Corte Constitucional suspendió 17 artículos de tres leyes urgentes promovidas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas por el Legislativo en junio.
Las múltiples demandas ciudadanas de inconstitucionalidad fueron admitidas y serán tratadas de manera unificada.
En el caso de la Ley de Inteligencia, se suspendió temporalmente la norma que obligaba a las operadoras telefónicas a entregar información sobre los usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
También se suspendió la disposición que permitía la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
