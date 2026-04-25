Policías aceptan que vendieron municiones a grupos criminales

Policías acusados de delitos o faltas graves han sido restituidos a la institución por decisiones judiciales.

Cinco expolicías fueron sentenciados a dos años y cuatro años de cárcel tras ser declarados culpables de vender municiones policiales a integrantes de grupos criminales.

Los cinco agentes estaban en servicio activo cuando cometieron el delito, en 2025. Eran los encargados de custodiar las bodegas de la Policía en las que se guardan las armas y municiones.

Los exuniformados se aprovecharon de su cargo

Según Fiscalía señaló, los hombres "se aprovecharon de ese cargo para apropiarse indebidamente de las municiones de dotación y venderlas a grupos de delincuencia organizada".

El Ministerio Público indicó que los exagentes recibieron esas penas porque aceptaron su participación en los hechos investigados.

Conversaciones de WhatsApp y Telegram, que se encontraron en los teléfonos de los expolicías, fueron clave para comprobar el delito.

Los expolicías deben ofrecer disculpas públicas

Las municiones de diferentes calibres eran enviadas a otras provincias a través de servicios de encomienda de empresas de transporte.

Los exagentes también deberán ofrecer disculpas públicas en una rueda de prensa, en las instalaciones de la Policía, y que tendrá que ser transmitida por la radio de la institución.

Además, se les prohibió acercarse a establecimientos policiales, especialmente a las bodegas donde se almacenan las armas y municiones.