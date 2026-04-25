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Quito

Quito: Fuerte accidente de tránsito en Guayllabamba deja un muerto y 34 heridos

De acuerdo con información de Bomberos, un bus y un camión colisionaron.

Fuerte accidente de tránsito en Guayllabamba.

Captura de pantalla

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

25 abr 2026 - 09:11

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La mañana del sábado25 de abril de 2026, Guayllabamba presenció un fuerte siniestro de tránsito. 

El hecho sucedió vía a la parroquia rural, ubicada al norte de Quito. 

De acuerdo con la información de Bomberos, un bus y un camión colisionaron, dejando 34 personas afectadas y una fallecida. 

Uno de los vehículos quedó destruido 

Un video captado por moradores del sector muestra uno de los vehículos volcado en la calzada.

También se evidencia destrucción en la parte de adelante