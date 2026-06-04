Laura Yagual asume la Alcaldía de Esmeraldas tras aceptar vacaciones de Vicko Villacís

La vicealcaldesa Laura Yagual fue designada, este jueves 4 de junio de 2026, como alcaldesa encargada de Esmeraldas, luego de que el Concejo Municipal aceptara la solicitud de vacaciones presentada por el alcalde Vicko Villacís.

La decisión se tomó durante una sesión en la que se analizó el pedido ingresado por Villacís el pasado 2 de junio, un día antes de que fuera detenido como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

Según la documentación revisada por el Concejo, el alcalde registra un saldo de 44 días de vacaciones acumuladas, lo que permitió aprobar su ausencia temporal del cargo.

La designación de Yagual coincidió con una jornada clave en el caso judicial que involucra a Villacís. Ese mismo día, una jueza de Quito dictó prisión preventiva contra el alcalde y otras siete personas procesadas por presunto lavado de activos. La investigación pública durará 90 días.

Mientras avanza el proceso penal de Vicko Villacís, la administración local quedará bajo la dirección de Laura Yagual, de 51 años, quien obtuvo una concejalía en Esmeraldas por el Partido Social Cristiano (PSC) en 2023. Fue elegida vicealcaldesa en 2025.

Tras asumir el encargo, Yagual aseguró que la gestión municipal continuará desarrollándose con normalidad y afirmó que no se suspenderán los servicios públicos ni las obras que actualmente se ejecutan en el cantón.