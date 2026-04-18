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Política

CNE: 328 777 ecuatorianos solicitaron cambio de domicilio para 2027

El CNE recibió más de 328 mil solicitudes de cambio de domicilio para las elecciones 2027.

328.777 solicitudes de Cambios de Domicilio para las Elecciones 2027 y del CPCCS.

CNE

Autor

Tamara López

Actualizada:

18 abr 2026 - 11:59

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió 328.777 solicitudes de cambio de domicilio electoral durante la campaña previa a las elecciones seccionales y del CPCCS 2027. 

El proceso se desarrolló entre el 8 y el 17 de abril, con 321.839 solicitudes a escala nacional y 6.938 en el exterior.

Verificación y publicación del registro  

Tras el cierre de la campaña, el CNE iniciará la fase de verificación y validación de las solicitudes ingresadas. 

Según el calendario electoral, el 3 de mayo se publicará el registro electoral preliminar para que la ciudadanía pueda presentar reclamos.

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Calendario Elecciones Seccionales 2027CNE

Próximos pasos del proceso

El organismo electoral tiene previsto aprobar el registro definitivo el 2 de julio de 2026, con el padrón actualizado de votantes

Este listado determinará a las personas habilitadas para sufragar en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026.

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