Estos son los plazos para el cambio de domicilio electoral para las elecciones de noviembre

Una brigada del CNE para un cambio de domicilio electoral.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre del 2026 para escoger Alcaldes y Prefectos

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre del 2026 para escoger Alcaldes y Prefectos, de acuerdo con la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar los comicios.

El cambio en el calendario electoral también trae consigo cambios en las fechas para los cambios de domicilio electoral. De acuerdo con el CNE, los ciudadanos podrán cambiar su domicilio electoral en el mes de abril.

El plazo establecido por el organismo electoral para este trámite será entre el 8 y el 17 de abril próximos. En ese plazo, todos los ecuatorianos podrán realizar el cambio de domicilio en línea.

Paso a paso para el cambio de domicilio

A continuación, el paso a paso para el cambio de domicilio electoral.

Ingresar a la página web del cne.gob.ec

Dar clic en 'Trámites y servicios'

Escoger 'Servicios ciudadanos' y luego 'Cambio de domicilio nacional y extranjero'

Ingresar el correo y contraseña o crear los accesos

Seguir los pasos del autentificador de cuenta

Ingresar los documentos que solicita el CNE

Adicionalmente, este trámite también se lo puede realizar de manera presencial en cualquiera de las 24 delegaciones provinciales del CNE y en las oficinas consulares de Ecuador.

Para realizar el cambio, únicamente se debe tener la cédula de identidad o pasaporte vigente, una planilla de servicios básicos que justifique el lugar de residencia y no registrar deudas por multas electorales.