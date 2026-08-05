Canciller de Israel visita Ecuador tras 44 años para reunirse con Daniel Noboa

La estratégica gira del Canciller de Israel que marca un hito en Ecuador

El canciller de Ecuador, Roberto Kury, recibió este miércoles 5 de agosto de 2026 en Quito a su homólogo de Israel, Gideon Sa’ar, en una visita oficial que marca un hito en las relaciones entre ambos países.

Durante la jornada, las autoridades mantuvieron reuniones para revisar temas de interés común y avanzar en nuevos mecanismos de cooperación.

Reunión entre Ecuador e Israel

Tras la recepción oficial, Kury y Sa’ar sostuvieron un encuentro privado en el que dialogaron sobre la agenda bilateral y reafirmaron el interés de ambos gobiernos en fortalecer los vínculos entre Ecuador e Israel.

La visita también contempla la firma de instrumentos bilaterales orientados a ampliar la cooperación en distintas áreas.

De acuerdo con la oficina del ministro israelí, Gideon Sa’ar es el primer canciller de Israel que visita Ecuador en 44 años, un hecho que destaca la importancia de este acercamiento diplomático.

Como parte de su agenda en el país, también tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa.

Agenda regional del canciller israelí

Luego de concluir su visita oficial en Ecuador, Sa’ar viajará a Colombia para asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Su recorrido por Sudamérica se produce en un contexto de acercamiento de Israel con una región donde varios países han elegido gobiernos de tendencia de derecha.

Las autoridades de ambos países no detallaron el contenido de los acuerdos que serán suscritos durante la visita.

La reunión entre los cancilleres representa un nuevo paso en la relación diplomática entre Ecuador e Israel y busca ampliar la cooperación bilateral en temas de interés mutuo.