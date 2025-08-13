Los Cancilleres de Ecuador y de Colombia tratan la deportación de presos entre ambos países

Las Cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron en Quito la noche del martes 12 de agosto del 2025

La reunión fue en Quito. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, mantuvieron una reunión después del problema diplomático por la deportación de presos.

A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia dio detalles sobre la reunión mantenida. Allí se explicó que en la cita se "hizo especial énfasis en la necesidad de establecer un protocolo para garantizar el respeto de los derechos y la dignidad de los nacionales colombianos, privados de la libertad en Ecuador, y que se encuentran en proceso de deportación".

El tema de la agenda fue prioridad después de la deportación que realizó Ecuador de cerca de 1 000 presos colombianos. "Para que en adelante el proceso de retorno se realice de manera segura, ordenada y regular", se precisa.

Según las autoridades de Colombia, Ecuador realizó repatriaciones sin un protocolo y eso impidió la identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, "e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas".

La agenda bilateral en la reunión de las cancilleres de Ecuador y Colombia también incluyó temas de cooperación energética, así como asuntos económicos, comerciales, seguridad fronteriza, lucha contra el crimen organizado.