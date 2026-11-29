El candidato a la alcaldía Yakú Peréz ejerció su derecho al voto en la elección seccionales 2026.

Los candidatos a la Alcaldía de Cuenca ejercen este domingo 29 de noviembre de 2026 su derecho al voto en sus respectivos recintos electorales.

Durante la jornada, los aspirantes acuden a las urnas para participar en las elecciones que definirán quién estará al frente de la capital azuaya durante el periodo 2027 - 2031

Yaku Pérez votó compañado de su familia

El candidato de la Alianza 2-12-20, Yaku Pérez, acudió a ejercer su derecho al voto en el colegio Fausto Molina, ubicado en la parroquia rural de Tarqui, en el cantón Cuenca, acompañado de su madre, Inés, y de sus hijas.

Tras sufragar, agradeció el respaldo por parte de los habitantes de la capital azuaya y aseguró que trabajará "desde el primer día" con el mismo entusiasmo mostrado durante la jornada electoral.

Asimismo, reiteró que su principal compromiso está enfocado en la defensa del agua, la protección de Kimsakocha y el impulso de oportunidades para el desarrollo de Cuenca.

Juan Carlos Vega sufragó acompañado de simpatizantes

El candidatos a la Alcaldía de Cuenca, Juan Carlos Vega, por el movimeinto oficialista ADN acudió a votar junto a la candidato a la Prefectura del Azuay, Paolo Carpio.

Ambos postulantes llegaron al recinto electoral acompañados de un grupo de simpatizantes y brindaron declaraciones a los medios de comunicación.

Durante su intervención ante la prensa, Vega subrayó su compromiso de trabajo con la capital azuaya y sus habitantes.

Jota Lloret Valdivieso ejerció su derecho al voto

Jota Lloret, candidato a la Alcaldía de Cuenca, y Consuelo Orellana, candidata a la Prefectura del Azuay, de la alianza 36 - 17 - 1 sufragaron la mañana de este 29 de noviembre e hicieron un llamado a los ciudadanos para que acudan a las urnas a ejercer un voto consciente, informado y responsable.

Ambos postulantes invitaron a los electores de la capital azuaya y de la provincia a reflexionar sobre el futuro de sus localidades y a decidir pensando en el bienestar de sus habitantes.