Dos de las siete preguntas de la consulta y referéndum ya fueron planteadas por Noboa en el 2024

El presidente Daniel Noboa busca que los ecuatorianos vuelvan a las urnas, tentativamente en diciembre del 2025, para una nueva consulta popular y referéndum.

De hecho, este martes 5 de agosto del 2025, el Primer Mandatario presentó las siete preguntas que propone para ese proceso electoral.

La siete interrogantes deben ser enviadas a la Corte Constitucional para su calificación luego de que el organismo realice un análisis de constitucionalidad.

Entre las nuevas propuestas de Noboa, hay dos temas que ya fueron abordados en la consulta popular y referéndum del 2024. Se trata de la contratación laboral por horas y el regreso de los casinos.

Contratación por horas

Una de las propuestas recicladas es la contratación laboral por horas. En la consulta popular de 2024, Noboa planteó una pregunta que buscaba enmendar la Constitución para permitir contratos por horas y a plazo fijo siempre que fuera la primera relación laboral entre empleador y trabajador.

Sin embargo las personas votaron no a esa pregunta en el 2024. El no obtuvo respaldo en las urnas. El No ganó con el 69,50%.

Sin embargo, este martes 5 de agosto, Noboa volvió a proponer la contratación laboral por horas, pero únicamente para el sector turístico.

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?, señala la quinta pregunta planteada por Daniel Noboa.

El regreso de los casinos

La séptima pregunta de la consulta y referéndum 2025 propone legalizar nuevamente casinos y salas de juego, pero solo en hoteles cinco estrellas y con la condición de que el 25% de sus ingresos se destinen a programas sociales enfocados en combatir la desnutrición crónica infantil y alimentación escolar.

"¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?", detalla la séptima pregunta.

Expertos cuestionan las preguntas propuestas por Daniel Noboa

Sin embargo, esta no es la primera vez que el Gobierno de Noboa intenta autorizar los casinos y los juego de azar en Ecuador. El Mandatario ya incluyó una interrogante similar en una primera propuesta para la consulta popular de enero del 2024.

En aquella ocasión, Noboa planteó reabrir los casinos y casas de apuestas a cambio de una tasa que sería destinada a tratamientos de salud mental y seguridad ciudadana.

Sin embargo, esa pregunta nunca vio la luz, pues Noboa la retiró del listado de preguntas enviadas a la Corte Constitucional. En el 2024, el Primer Mandatario la consideró inoportuna por el contexto del crimen organizado y lavado de activos en el país.