Informe a la Nación 2026: Hora y agenda de Daniel Noboa este 24 de mayo

El presidente Daniel Noboa dará su Informe a la Nación este domingo 24 de mayo, cuando se conmemora la Batalla de Pichincha.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentará su segundo Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, este domingo 24 de mayo de 202. Esta ceremonia oficial se realizará en el Palacio Legislativo, en Quito.

El evento está previsto que comience a las 10:00 y contará con un amplio despliegue de seguridad, además de la presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales. La jornada será transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

La ceremonia se realizará en el salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional y, según el cronograma difundido por el Legislativo, entre las 07:30 y las 09:30 se prevé el ingreso de aproximadamente 1 500 asistentes.

Daniel Npoboa se pronuncia sobre el caso Progen en una carta

El arribo del Primer Mandatario está programado para las 10:00, acompañado de honores militares y del protocolo oficial.

El informe presidencial llega pocos días después de que el Jefe de Estado publicara, el jueves 21 de mayo de 2026, una extensa carta en su cuenta de X, donde respondió a varios temas que han marcado el debate político y digital en las últimas semanas.

Entre los asuntos abordados por el presidente estuvieron el caso Progen, la crisis eléctrica, cuestionamientos relacionados con el SRI, los vehículos de lujo que utiliza y las críticas dirigidas contra su esposa, Lavinia Valbonesi.

Agenda oficial

De acuerdo con la agenda oficial compartida por la Asamblea Nacional, la ceremonia incluirá: