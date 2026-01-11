El CAL da luz verde para que se tramite el pedido de juicio político contra Mario Godoy

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, compareció al Pleno de la Asamblea el pasado 5 de enero de 2026

Con seis votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), este domingo 11 de enero de 2026.

Esa decisión se adoptó durante una sesión del CAL, que arrancó a las 10:00 y donde se conoció el informe elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de la Asamblea.

Ese informe técnico concluyó que la solicitud presentada cumple con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente. Según la Unidad Técnica, el pedido se ajusta a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, recomendó al Consejo de Administración Legislativa admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político presentada para que sea analizada en la Comisión de Fiscalización.

La solicitud de juicio político contra Godoy fue ingresada por los legisladores de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso y Luis Molina.

Este proceso se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Luego de que fue calificado el pedido, el trámite continuará a la Comisión de Fiscalización, que tendrá hasta 30 días para elaborar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento político del funcionario.

Después, con el informe de la Comisión de Fiscalización listo, el Presidente de la Asamblea tendrá hasta cinco días para convocar a una sesión del Pleno en la que se decidirá si procede o no el juicio político.

Durante la sesión del Pleno, el asambleísta proponente del juicio político tendrá dos horas para la interpelación. Mientras que Mario Godoy contará con tres horas para su defensa. Ambas partes podrán replicar por un máximo de una hora cada una.

Luego se abrirá el debate general, en el que todos los legisladores podrán intervenir hasta por 10 minutos. Finalmente, se realizará la votación: si se alcanza la mayoría, el funcionario será censurado políticamente.