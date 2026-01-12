"Han intentado sembrar dudas contra mi", dice Mario Godoy al anunciar que irá a Fiscalización

"No permitiré que la institución sea trofeo político" dice Mario Godoy, presidente de la Judicatura al anunciar que se presentará en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Con un breve video Godoy señaló que comparecerá ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo para "dar la cara" y responder con documentos, hechos y respuestas contundentes sobre las acusación en su contra.

"Voy a defender mi honra y la institución" para no alimentar rumores y ataques que buscan someter a la Judicatura a presiones políticas.

Godoy se encuentra inmerso en un proceso de juicio político que fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en una sesión de sus miembros el domingo 11 de enero.

Con seis votos a favor se aprobó el informe elaborado por la Unidad Técnica Legislativa que recomendó el inicio del trámite para el juicio político que será sustanciado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, presidida por el legislador Ferdinan Álvarez.

Álvarez, en el marco de este proceso señaló en el espacio de entrevistas de Teleamazonas la mañana de este lunes 12 que en un plazo de cinco días se avocará conocimiento y se calificará la solicitud que dará o no paso al juicio político contra Godoy.

En una segunda fase de 15 días se presentarán pruebas de cargo y descargo por parte de los proponentes del juicio político y el enjuiciado tras ser notificado por la Secretaría de la Comisión.

La tercera fase consiste en la evacuación de las pruebas documentales y testimoniales, en un lapso de 10 días. Finalmente en la cuarta fase la Comisión tiene cinco días para presentar el informe donde se recomendará el inicio o archivo del juicio político.