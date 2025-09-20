CNE se instala para sesionar sobre el Proyecto para declarar el inicio del proceso electoral
El pleno del CNE se instaló pasadas las 10:00 de este sábado. La noche del viernes la Corte Constitucional suspendió el Decreto 148.
El CNE sesiona de forma virtual este sábado 2o de septiembre del 2025.
20 sep 2025 - 10:08
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se instaló este sábado 20 de septiembre del 2025 para analizar la Declaratoria de inicio del proceso electoral de referéndum y consulta popular.
(Noticia en desarrollo...)
