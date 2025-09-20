Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

CNE se instala para sesionar sobre el Proyecto para declarar el inicio del proceso electoral

El pleno del CNE se instaló pasadas las 10:00 de este sábado. La noche del viernes la Corte Constitucional suspendió el Decreto 148. 

El CNE sesiona de forma virtual este sábado 2o de septiembre del 2025.

CNE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

20 sep 2025 - 10:08

Unirse a Whatsapp

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se instaló este sábado 20 de septiembre del 2025 para analizar la Declaratoria de inicio del proceso electoral de referéndum y consulta popular. 

(Noticia en desarrollo...)

