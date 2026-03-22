CNE analiza cancelar a dos organizaciones políticas por falta de afiliados

El Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas nacionales debido al incumplimiento del número mínimo de afiliados exigido por la ley.

Así lo anunció el CNE este domingo 22 de marzo de 2026 a través de un comunicado en el que indica que informes técnico - jurídicos recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos partidos políticos.

De acuerdo con informes técnico-jurídicos del organismo, las agrupaciones Unidad Popular y Construye no alcanzarían el 50% de adherentes permanentes requerido para mantenerse en el registro electoral, tal como establece el artículo 327 del Código de la Democracia.

Asimismo, los informes recomiendan que se notifique a otras 14 organizaciones políticas que cumplieron con el 50% de afiliados registrados en el CNE.

Según los informes, el movimiento Construye no registra adherentes válidos en la actualidad. Mientras que Unidad Popular habría reducido significativamente su base de afiliados, hasta quedar por debajo del umbral legal.

Los informes apuntan un plazo de 10 días para que las organizaciones políticas presenten sus descargos antes de proceder con la cancelación.