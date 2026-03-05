Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares, dice CNE

Los ecuatorianos volverán a las urnas el 14 de febrero de 2027 para elegir a las nuevas autoridades seccionales.

Las elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares.

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

05 mar 2026 - 11:52

Las elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares. Ese es el presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 5 de marzo de 2026.

El Pleno del CNE aprobó el presupuesto para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que se realizarán el 14 de febrero de 2027.

"El monto aprobado se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público, para garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad popular que se expresará libremente en las urnas", escribió el CNE.

Del presupuesto electoral poco más de 13 millones de dólares corresponden a las papeletas y documentos electorales. Además, más de 37 millones son destinados para talento humano.

Según el organismo electoral, este monto responde a las políticas de "optimización y austeridad del gasto público".

Este es el presupuesto aprobado:

