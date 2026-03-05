Elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares, dice CNE

Las elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares.

Las elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares. Ese es el presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 5 de marzo de 2026.

El Pleno del CNE aprobó el presupuesto para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que se realizarán el 14 de febrero de 2027.

"El monto aprobado se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público, para garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad popular que se expresará libremente en las urnas", escribió el CNE.

Del presupuesto electoral poco más de 13 millones de dólares corresponden a las papeletas y documentos electorales. Además, más de 37 millones son destinados para talento humano.

Según el organismo electoral, este monto responde a las políticas de "optimización y austeridad del gasto público".

Este es el presupuesto aprobado: