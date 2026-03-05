Elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares, dice CNE
Los ecuatorianos volverán a las urnas el 14 de febrero de 2027 para elegir a las nuevas autoridades seccionales.
Las elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares.
Actualizada:
05 mar 2026 - 11:52
Las elecciones seccionales de 2027 costarán más de 102 millones de dólares. Ese es el presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 5 de marzo de 2026.
El Pleno del CNE aprobó el presupuesto para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que se realizarán el 14 de febrero de 2027.
"El monto aprobado se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público, para garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad popular que se expresará libremente en las urnas", escribió el CNE.
Del presupuesto electoral poco más de 13 millones de dólares corresponden a las papeletas y documentos electorales. Además, más de 37 millones son destinados para talento humano.
Según el organismo electoral, este monto responde a las políticas de "optimización y austeridad del gasto público".
Este es el presupuesto aprobado:
