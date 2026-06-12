Betty Báez es designada como nueva Secretaria General del CNE

La funcionaria asume el cargo en plena preparación para las elecciones de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) nombró este viernes 12 de junio de 2026 a la abogada Betty Consuelo Báez Villagómez como nueva Secretaria General de la institución.

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una sesión del Pleno y se produce en un momento clave de preparación para los próximos comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Respaldo total del Pleno electoral para la nueva Secretaria

La designación contó con el respaldo de los cinco consejeros presentes en la sesión.

Con este nombramiento, el organismo electoral busca mantener la continuidad administrativa y operativa de la institución de cara al calendario electoral previsto para 2027.

Betty Báez reemplaza a Santiago Vallejo

La llegada de Báez a la Secretaría General ocurre tras la salida de Santiago Vallejo Vásquez, cuya renuncia fue aceptada por el Pleno del CNE.

Este movimiento se suma a los cambios registrados recientemente en la estructura de la institución, luego de la transición en la presidencia del organismo electoral.

El CNE señaló que la designación permitirá fortalecer el trabajo institucional y garantizar el cumplimiento de las actividades programadas para las elecciones seccionales y del Cpccs de 2027.

La Secretaría General cumple un papel clave en la gestión documental, administrativa y operativa de los procesos electorales.